Leyla Okay hayatını kaybetti: Ferhunde Hanımlar ve Teşkilat dizilerinin usta oyuncusu 62 yaşında hayatını kaybetti.

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden usta oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca birçok sevilen dizide rol alan Okay’ın vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı.

Leyla Okay’ın ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu

Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular ve Teşkilat gibi iz bırakan yapımlarda yer alan Leyla Okay’ın ölümü, hayranlarını derinden etkiledi. Türk dizi tarihine adını yazdıran başarılı oyuncunun vefat haberi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oyuncunun ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajlarıyla Leyla Okay’a veda etmete başladı.

Leyla Okay Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak

62 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Leyla Okay, yalnızca televizyon dizileriyle değil, sahnelediği tiyatro oyunlarıyla da sanat dünyasında iz bırakmıştı.

Okay’ın cenaze töreninin yarın öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda gerçekleştirileceği açıklandı. Sevenleri ve sanat camiasından birçok ismin, son yolculuğunda Okay’a eşlik etmesi bekleniyor.