Yapılan açıklamada, 28 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Valiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan duyuruda, özellikle sahil kesimlerinde ve açık alanlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilirken, vatandaşlardan ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç veya direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı da ilgili birimlerin hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde etkili olacak fırtınanın günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği değerlendirilirken, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ve resmi kurumlardan yapılacak yeni duyuruları takip etmeleri istendi.

Ayrıca İstanbul'da açık alanlarda planlanan organizasyonların ve seyahatlerin fırtına nedeniyle gözden geçirilmesi tavsiye ediliyor. Şehir genelinde belediye ekiplerinin olumsuz hava koşullarına karşı hazır bekletileceği de öğrenildi.

🔔 Fırtına süresince dikkat edilmesi gerekenler:

Balkon ve çatı katlarında bulunan eşyalar sabitlenmeli,

Ağaç altlarında ve inşaat alanlarında uzun süre kalınmamalı,

Deniz trafiği ve feribot seferleri takip edilmeli,

Mümkünse dışarı çıkılmamalı, açık alanlarda dikkatli olunmalı.

Vatandaşlar, hava durumu hakkında güncel bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi ve İstanbul Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;



Marmara’da rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey

ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025 (Salı) günü gece… pic.twitter.com/FTlJi3gRlb — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 27, 2025