Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla kutladı.

"Bu mübarek günlerin; bölgemiz için huzur ve istikrar vesilesi olmasını temenni ediyorum"

Mehmet Nuri Ersoy, bayramların; sevginin çoğaldığı, dayanışmanın güçlendiği ve kardeşliğin pekiştiği zamanlar olduğunu vurguladı. Ersoy, büyüklerin ihmal edilmediği, küçüklerin ise sevindirildiği bir bayram yaşanmasını temenni etti. Bakan Ersoy konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı’na erişmenin huzurunu ve gönüllerimizi kuşatan bereketini hep birlikte idrak ediyoruz. Bayramların; sevginin çoğaldığı, dayanışmanın güçlendiği ve kardeşliğin daha da pekiştiği müstesna zamanlar olduğuna inanıyor, büyüklerimizi ihmal etmediğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz bir bayram yaşanmasını diliyorum. Bu mübarek günlerin; mazlum coğrafyalar için umut, bölgemiz için huzur ve istikrar vesilesi olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.