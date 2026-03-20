Yangın, saat 22.30 sıralarında Kırtepe Mahallesi İncioğlu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangından yayılan dumanın binanın merdiven boşluğunu sarması bina sakinlerine zor anlar yaşattı. İhbar ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun duman nedeniyle binada yaşayan 7 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.