Diyarbakır’da tamire getirilen cep telefonunun bataryası patladı. O anlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, önceki gün Sur ilçesi İnönü Caddesi’ndeki bir cep telefonu tamir dükkanında gerçekleşti. Tamir için getirilen cep telefonunun bataryası tezgahın üzerindeyken bir anda patladı. İçeride bulunan müşteriler kısa süreli panik yaşadı. İşletme sahibi ise yanmaya başlayan telefonu yere attı ardından ayaklarıyla iterek dükkandan dışarı çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına takıldı.

BATARYA NEDEN PATLAR?

Elbette, düzyazı şeklinde anlatayım:

Telefon bataryalarının patlamasının birkaç temel sebebi bulunur. Bunlardan ilki, bataryanın aşırı derecede ısınmasıdır. Özellikle şarj olurken veya yoğun bir şekilde kullanılırken batarya ısınabilir. Bu ısınma, bataryanın içindeki kimyasal tepkimeleri hızlandırır ve gaz oluşumuna yol açar. Oluşan bu gaz, bataryanın içindeki basıncı artırır ve bu basınç dayanılmaz bir seviyeye ulaştığında patlama meydana gelebilir.

Bir diğer önemli neden ise bataryanın fiziksel olarak zarar görmesidir. Telefonun düşmesi, bir yere çarpması veya bükülmesi gibi durumlar bataryanın iç yapısını bozabilir. Bu bozulma, batarya içinde kısa devreye neden olabilir ve bu da aşırı ısınmaya yol açarak patlama riskini artırır.

Nadiren de olsa, bataryaların üretim aşamasındaki hatalar da patlamalara neden olabilir. Üretim sürecinde ortaya çıkan bir kusur, bataryanın kısa devre yapmasına veya başka sorunlar yaşamasına yol açabilir.

Telefon için uygun olmayan, kalitesiz veya hasarlı şarj aletlerinin kullanılması da batarya patlamalarına zemin hazırlayabilir. Bu tür şarj aletleri, bataryaya düzensiz bir akım göndererek aşırı ısınmasına neden olabilir.

Son olarak, bataryanın zamanla eskimesi de bir risk faktörüdür. Yaşlanan bataryaların içindeki kimyasal maddeler bozulabilir ve bu durum arızalanma ve dolayısıyla patlama olasılığını artırabilir.

Kısacası, telefon bataryaları genellikle aşırı ısınma, fiziksel darbeler, üretimdeki kusurlar veya yanlış şarj aleti kullanımı gibi sebeplerle içindeki basıncın artması sonucu patlar.