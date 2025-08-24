Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ümraniye Bilim Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye Uzay Ajansı tarafından düzenlenen etkinlikte Gezeravcı, uzay yolculuğundaki deneyimlerini ve bilimin dönüştürücü gücünü gençlerle paylaştı.

Programda öğrencilerle sohbet eden Gezeravcı, bilim ve teknolojiye olan ilginin artırılması gerektiğini vurgulayarak geleceğin bilim insanlarına ilham verdi. Etkinlikte gençler, uzaya dair merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.