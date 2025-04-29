DMM, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin kararının Erdoğan ile ilgisinin bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, kararın E.P. isimli bir şahıs hakkında yürütülen dava süreciyle ilgili olduğu ifade edildi.

Ayrıca DMM, Yargıtay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasına ilişkin herhangi bir davanın bulunmadığını bildirdi. Marmara Üniversitesi'nin 25 Mart 2023 tarihinde yaptığı detaylı açıklamaya da yer verilen duyuruda, Erdoğan’ın üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 1984 yılına ait geçici mezuniyet belgesi ve 1991 yılında kendisine verilen resmi diplomanın belgeleriyle birlikte kamuoyuna sunulduğu hatırlatıldı.

DMM, benzer dezenformasyon içerikli iddiaların daha önce de yalanlandığını belirterek, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı Yargıtay tarafından onandı” iddiası doğru değildir.



Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararı, E.P. isimli şahıs hakkında yürütülen muhakemeyle ilgilidir.



Yargıtay'da… pic.twitter.com/IHftCyAhOM — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 29, 2025