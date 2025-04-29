Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, AA muhabirine, eski Hükümet Konağının ihtiyaca cevap vermemesi üzerine 2017 yılında yapımına başlanan yeni binanın tamamlandığını belirtti. TMO binası arsasına inşa edilen yeni Hükümet Konağının 5 katlı olduğunu dile getiren Aydın, "6 bin 654 metrekare alan üzerine kurulu bina, kaymakamlıkla birlikte 8 kurumu barındıracak. 170 araçlık kapalı otopark alanı da yer alıyor." dedi.

İlk yüklenici firmanın ekonomik nedenlerle çalışmayı bıraktığını, yeni yükleniciyle inşaatın tamamlandığını anlatan Aydın, projenin bazı aksaklıklar nedeniyle geciktiğini ancak hizmete alınmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Aydın, yatırımın ilçeye kazandırılmasında katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara, milletvekillerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.