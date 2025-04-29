RTÜK öncülüğünde Ankara’da düzenlenen zirve; Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle başladı. 2 gün sürecek zirvede, medyanın toplumsal etkisi çok yönlü olarak tartışılacak.

“Medya, Sadece Bilgi Değil, Kültür de Aktarıyor”

Zirvenin açılışında konuşan RTÜK Başkanı Şahin, “Medya artık yalnızca bilgi aktaran ve bu bilgilerin yaygınlaşmasını sağlayan bir araç değil; kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü bir mekanizmadır” diyerek medyanın günümüzdeki etkisine dikkat çekti.

2025 'Aile Yılı': Medyanın Rolü Masaya Yatırılacak

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettiğini hatırlatarak, medya içeriklerinin aile yapısına etkileri üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirtti. “Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Aileyi tehdit eden unsurlar medya içerikleri üzerinden de şekilleniyor. Bu nedenle gündüz kuşağından dijital içeriklere kadar her alanda analiz ve çözüm önerileri geliştireceğiz” dedi.

Zirveye Geniş Katılım

Zirveye, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ve Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yağcı gibi isimler de katıldı.

Zirve, medya sektörünün güncel dinamiklerini kamusal, akademik ve sektörel açıdan değerlendirme fırsatı sunarken, aynı zamanda Türkiye’nin medya-politika-toplum ilişkisine ışık tutmayı amaçlıyor.