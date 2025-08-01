Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği “2. Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları” bu yıl da dopdolu bir programla geliyor.

Farklı coğrafyalardan gelen halk dansları toplulukları, 3 Ağustos Pazar günü Gençlik Parkı’nda sahne alacak. Saat 20.00’de başlayacak olan etkinlikte, geleneksel kıyafetler ve müzikler eşliğinde dans gösterileri sunulacak.

Kültürler arası kaynaşmayı amaçlayan etkinlikte, izleyiciler hem eğlenecek hem de farklı ülkelerin dans kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğin herkese açık ve ücretsiz olduğu belirtildi. Ankaralılar ise, sıcak yaz akşamında farklı kültürlerin dansla buluşacağı geceyi sabırsızlıkla bekliyor.