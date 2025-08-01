Sincan Belediyespor, yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçirmek isteyen çocuklar için Futbol Yaz Okulu’nu hayata geçirdi.

8-12 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği futbol okulu, genç sporculara sadece futbol becerileri değil; koordinasyon, takım ruhu, saha disiplini ve strateji bilgileri kazandırmayı hedefliyor. Antrenmanlara geçmeden önce teorik bilgilerle donatılan öğrenciler, sonrasında saha uygulamaları ve maçlarla bu bilgileri pekiştirme imkânı bulacak.

Disiplinli Eğitim, Sosyal Gelişimle Birlikte

Yaş gruplarına göre özel olarak planlanan antrenman saatleriyle yürütülen eğitim süreci, sadece fiziksel gelişimi değil aynı zamanda çocukların sosyal yönlerini de destekleyecek şekilde kurgulandı. Sporun birleştirici gücünden yararlanılarak çocuklara takım çalışması ve sportmenlik değerleri de kazandırılacak.

Geleceğin Futbolcuları Bu Sahada Yetişecek

Futbol okulunda performansıyla öne çıkan yetenekli çocuklar, Sincan Belediyespor’un altyapı takımlarına dahil edilerek profesyonel futbol yolculuğuna ilk adımlarını atabilecek. Eğitim süreci sonunda lisanslı sporcu olma fırsatı da genç yetenekleri bekliyor.