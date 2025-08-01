Terörle mücadele politikalarının ele alınacağı “Terörsüz Türkiye” komisyonu, TBMM çatısı altında çalışmalarına başlıyor. İlk toplantı 5 Ağustos Salı günü saat 11.00’de Meclis Tören Salonu’nda yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan “Terörsüz Türkiye” komisyonu, Türkiye'nin terörle mücadele stratejilerini tartışmak ve çözüm yolları geliştirmek üzere ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. Komisyon, siyasi partilerin ortak akıl ve toplumsal uzlaşıyla katkı sunacağı bir platform olarak planlandı.

Komisyona üye bildirme süresi 31 Temmuz'da tamamlandı. AKP 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, Gelecek-DEVA-Saadet’ten oluşan Yeni Yol Grubu 3, HÜDA PAR, TİP, EMEP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ise 1'er üyeyle komisyona katılıyor. 51 üyeli olması planlanan komisyonda İYİ Parti, 3 kişilik kontenjan hakkı olmasına rağmen katılmama kararı aldı.

Komisyonun, kamuoyunun da yakından takip edeceği açık ve şeffaf bir çalışma yürütmesi hedefleniyor.