Konya’nın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Muhammed Işık (30), 2022 yılı Haziran ayında evinin önüne park ettiği 42 AFJ 858 plakalı traktörünün çalındığını fark etti. O tarihten beri izine rastlayamadığı traktörünü, yaklaşık 3 yıl sonra Instagram’da video izlerken gördü.

Kolyeler ve Cam Lekesi Tanımaya Yetti

Işık, videoda traktörünün belirgin özelliklerine dikkat etti:

“Aynasında astığım kolyeler, camında çıkmayan leke hâlâ duruyordu. Aynı marka, model ve donanıma sahipti. Hemen fark ettim.”

Bu tespit üzerine videoyu paylaşan kişinin Ankara Polatlı’da yaşadığını öğrenen Işık, hemen yola çıkıp iletişime geçti.

'Traktörü Ruhsatsız Satın Aldım' Dedi, Kaynağı Belirsiz

Videoları paylaşan kişi, traktörün B.Ö. isimli bir şahsa ait olduğunu ve tarla sürme hizmeti verdiğini söyledi. Işık, B.Ö.’ye ulaştığında şu cevabı aldığını belirtti:

“Traktörü 2023’te ruhsatsız şekilde bir bayiden satın aldığını söyledi. Ancak satıcının ismini ve adresini açıklamadı. Şu anda traktörün başka bir kişide olduğunu, ancak onun da kim olduğunu bilmediğini iddia etti.”

Savcılığa Şikayetçi Oldu: “Bulunsun, Geri Verilsin”

Muhammed Işık, durumu savcılığa taşıyarak hukuki süreç başlattı. Traktörün hala kullanımda olmasına rağmen gerçek sahibine ulaşmaması ise dikkat çekti. Işık, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kişinin traktörümü kullanırken çektiği videolar elimde mevcut. O da inkâr etmiyor ama sattığı kişiyi açıklamıyor. Ben mağdurum. Traktörümün bir an önce bulunup bana teslim edilmesini istiyorum.”

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve savcılık, çalıntı malın el değiştirmesi, ruhsatsız alım-satım ve mal saklama gibi iddialar üzerine soruşturma başlattı. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.