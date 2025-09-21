Kentte yaşayan şehit ailesi, telefonla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin TL dolandırıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Operasyon ve gözaltılar

Yapılan teknik ve fiziki takiplerle şüpheliler belirlendi. İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonla 11 kişi yakalandı: E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A.

Adliyeye sevk

Edirne’ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Olay, şehit ailelerini hedef alan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlara uyarı niteliğinde oldu.