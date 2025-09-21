Kadın sağlığında en önemli koruyucu adımlardan biri olan jinekolojik muayene, hâlâ birçok kadının ertelediği bir konu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Yılda En Az Bir Kez Muayene

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, yılda en az bir kez düzenli muayene yapılması gerektiğini belirtiyor. Smear testinden ultrasona, meme muayenesinden rahim kontrolüne kadar birçok hastalığın erken teşhisle önlenebildiğini ifade eden doktorlar, “Ertelemek yerine zamanında kontrol yaptırmak, hayat kurtarır” diyor.

Toplumsal tabular, utanma duygusu ve ihmal nedeniyle kadınların büyük bir kısmının bu kontrolleri aksattığı biliniyor. Ancak özellikle rahim ağzı ve meme kanserinde erken teşhisin tedavi şansını büyük oranda artırdığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, kadınlara çağrı yaparak “Kendi sağlığınızı ertelemeyin. Jinekolojik muayene, yalnızca hastalık anında değil, sağlıklıyken de düzenli aralıklarla yapılması gereken bir koruma kalkanıdır” mesajını veriyor.