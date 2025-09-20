İl Sağlık Müdürlüğünce, ailelerden gelen talep üzerine Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde kurulan ve haftanın 5 günü hizmet verilen merkezde 1'i doktor 4 sağlık çalışanı görev yapıyor.

Merkezdeki jakuziye su her bebek için özel dolduruluyor. Havuz ve kullanılan oyuncaklar kimyasal içermeyen dezenfektanlarla temizleniyor. Bebekler için tek kullanımlık mayo, havlu ve diğer malzemeler tercih ediliyor.

Hijyen koşullarına uygun şekilde hizmet veren merkeze bebekler sadece anne ve babalarıyla kabul ediliyor.

Bebekler, merkezde önü camla kaplı jakuzilerde boyun simidiyle yüzdürülüyor. Hidroterapi (su terapisi) yöntemiyle suya alışmaları ve özgürce hareket etmeleri sağlanan bebeklere, jakuzi seansının ardından bu alanda eğitim alan hemşireler tarafından masaj yapılıyor.

'Uygulama bebeğin gelişimine katkı sağlıyor'

Merkezde görevli ekipte yer alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadri Toy, AA muhabirine, bebeklerin rahatça yüzebilecekleri hijyenik bir ortamda hizmet verdiklerini söyledi.

Merkeze gelen bebeklerin ortama alışmasını sağladıklarını belirten Toy, ortama alışan bebeklerin havuz bezleri giydirilerek jakuziye alındığını dile getirdi.

Toy, 'Merkezimiz bölgemizde tek. Bütün vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Temel hedefimiz öncelikle 0-12 aylık bebekler.' dedi.

SPA merkezinde sabah ve öğle olmak üzere günde iki kez jakuzideki suyun değiştirildiğini anlatan Toy, suyun sıcaklığını 34-37 derece arasında tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Toy, bebeklere önce 10-15 dakika hidroterapi, ardından 15 dakika masaj uyguladıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

'Bu hizmeti genellikle 37 haftalık ve üzerinde doğan 3,5-5 kilogram ağırlığındaki bebeklerle 34 haftalık ve üzeri doğan 2-2,5 kilogram ağırlığındaki bebeklere uyguluyoruz. Uygulama bebeğin gelişimine katkı sağlıyor. Bu uygulama bebeklerin kas oluşumu için hareket sağlıyor, bağırsak hareketlerini artırarak gaz sancılarının azalmasını sağlıyor, bebeğin uyku düzenini destekliyor, bebekle ebeveyn arasındaki iletişimi artırıyor. Bu hizmet bebeklerimizin daha uyumlu bir yaşam sürmesine katkı sağlıyor. Bu hizmeti haftada 1 kez bebeklere uyguluyoruz.'

'Devletimiz bu hizmeti ücretsiz sağlıyor'

Gaz sancısının bebekleri rahatsız ettiğini, uyku sorunlarına yol açtığını dile getiren Toy, ailelerin bu sorunu gidermek için hastanelere başvurduğunu kaydetti.

Toy, bu hizmetin devlet tarafından ücretsiz sağlandığını vurgulayarak, 'Bölgemizdeki aileleri merkezimize bekliyoruz. Her türlü desteği onlara sağlayacağız. Ailelerden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bebeklerinin daha rahat uyuduğunu, daha az ağladığını ifade ediyorlar.' diye konuştu.

'Uygulamadan sonra çocuğum çok rahatladı'

3 çocuk annesi Ayşe Monar da bebeğini hastanede kurulan SPA merkezine getirdiğini, merkezde verilen hizmetten çok memnun kaldığını belirtti.

Monar, 'Güzel bir yer, güzel bir hizmet, herkese tavsiye ederiz. Doktorlarımıza, hemşirelerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Hastaneye giriş yaptığımız andan itibaren herkes güler yüzle karşıladı, bizimle ilgilendi. Uygulamadan sonra çocuğum çok rahatladı. Bebeğime nasıl masaj yapacağımı da öğrettiler.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Sıddık Kaya