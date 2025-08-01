Etkinlik kapsamında, 19 farklı ülkeden gelen halk oyunları ekipleri, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ü makamında ziyaret etti. Başkan Güngör, kültürel etkileşime katkıda bulunan gruplara çeşitli hediyeler takdim etti.

Kültürlerin Buluştuğu Nallıhan’da Müzik ve Dans Rüzgarı

Başkan Güngör yaptığı açıklamada, festivalin Çayırhan Mahallesi’nde kortej yürüyüşüyle başladığını, ardından Çayırhan Gölü kenarında dans ve müzik gösterilerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Güngör, festivalin kültürel bağları güçlendirdiğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

Gösterilere Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, CHP Nallıhan İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival süresince yerli ve yabancı dans grupları geleneksel dans gösterileriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Festival, kültürler arası dostluk ve dayanışma mesajlarıyla büyük ilgi görüyor.