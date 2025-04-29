Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı programına yönelik başvuruların 287 bini geçtiğini duyurdu. Bakan Göktaş, başvuruların en yoğun olarak ilk çocuk için yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, doğum destek sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 8 Nisan’da başlayan başvuru sürecine ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Göktaş, doğum yardımı miktarlarının artırıldığını ve ödemelerin kesintisiz olarak yapılacağını vurguladı.

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını belirten Göktaş, en çok başvuru yapılan illerin İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa olduğunu kaydetti. Ayrıca ilk ödemelerin Mayıs ayında, Anneler Günü'nü de kapsayacak şekildeyapılacağını söyledi.

2025 Doğum Yardımı Desteği Güncellendi

Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan bebekler için ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1.500 TL, üç ve üzeri çocuk için ise aylık 5 bin TL destek ödenecek. Yardımlar, çocuğun 5 yaşına kadar herhangi bir kriter aranmaksızın sürdürülecek.

Gençlere Evlilik Desteği ve Özel İndirim Protokolü

‘Aile Yılı’ kapsamında evlenecek gençlere desteklerin de artırıldığını ifade eden Göktaş, mobilya, beyaz eşya ve mutfak eşyası gibi temel ihtiyaçlara yönelik özel indirim kampanyalarının 30 Nisan'da kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. 16 firmayla yapılacak protokolün genç çiftlere ekonomik kolaylık sağlayacağını belirtti.

Özel Sektöre Çağrı

Bakan Göktaş, evlenecek gençlere destek olmak isteyen özel sektör firmalarını da indirim protokolüne katılmaya davet etti. "Aile Yılı’nda aile kurumunu güçlendirecek tüm çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Başvurular nerden ve nasıl yapılır?

Doğum yardımı başvuru süreçlere E-Devletten işlemeye devam ediyor. Başvuru adımları ise şu şekilde;

e-Devlet’e Giriş Yapın

www.turkiye.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

Arama Kısmını “Doğum Yardımı” Yazın

Üstteki arama çubuğuna “Doğum Yardımı Başvurusu” yazın ve çıkan sonuca tıklayın.

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Doğum Yardımı Başvurusu” Sayfasını Açın

Açılan sayfada başvuru formunu doldurun. Cevdet Yılmaz’dan işsizlik açıklaması İçeriği Görüntüle Kimlik bilgileriniz otomatik olarak gelir. Doğan çocuğun bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden çekilir. Sistem uygunluk durumunuzu otomatik olarak kontrol eder.

Başvuruyu Onaylayın ve Gönderin

Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Başvur” butonuna tıklayın.

Başvuru Takibi

Aynı menüden başvuru durumunuzu da takip edebilirsiniz.