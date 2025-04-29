Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı Mart ayı iş gücü istatistiklerine dair yaptığı açıklamada, Türkiye’de işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Işıkhan, "İşsizlik oranı, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimizle uyumlu olarak yüzde 7,9 seviyesine düştü. Mart ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 65 bin kişi azaldı” ifadelerini kullandı.

İstihdamda Artış Devam Ediyor

Bakan Işıkhan, istihdam sayısının mart ayında 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine ulaştığını açıkladı. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 49,2’ye çıktı. Aynı dönemde iş gücü sayısı 325 bin kişi artarak toplamda 35 milyon 404 bin kişiye ulaştı. Böylece iş gücüne katılım oranı yüzde 53,4’e yükseldi.

"Ulusal İstihdam Stratejimiz Tarihi Sonuçlar Doğurdu"

İş gücü piyasasında elde edilen bu verilerin, hayata geçirilen Ulusal İstihdam Stratejisi sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Gençler, kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların iş gücüne katılımını desteklemeye devam edeceğiz. İnsana yakışır iş koşullarını yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye, istihdamda tarihi seviyelere ulaşarak ekonomideki istikrarını güçlendirmeye devam ediyor.