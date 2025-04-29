Olay, 29 Nisan 2025 sabahı saat 08.00 sıralarında Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Karataş yönetimindeki 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, otellere turist taşıdığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan saptı.

Midibüs, Yörük Mustafa Bey Bulvarı üzerinde yol kenarındaki seraların bulunduğu alana devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, midibüs şoförü Fatih Karataş ile araçta bulunan 18 Rus turist yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra onları Manavgat’taki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın nedeni ile ilgili olarak jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Turizm Sezonu Başında Üzücü Kaza

Antalya'da turizm sezonunun hareketlendiği bu günlerde yaşanan kaza, bölgede faaliyet gösteren turizm firmaları için de dikkat çekici bir uyarı niteliği taşıyor.