Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1067 Sokak’taki 8 katlı apartmanın 2'nci katında gerçekleşti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İrfan B., beraber oturdukları anne ve babasını ayrı odalara kilitledi ve balkona çıktı. Balkondan bağıran İrfan B.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, İrfan B.'yi ikna etmeye çalıştı ancak İrfan B. bir türlü dairenin kapısını açmadı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkondan daireye ulaşmaya çalıştı ancak başarısız oldular.

SAATLER SÜREN OPERASYON KAPIYI KIRDIRDI

İrfan B., balkondan uzun süre 'Baba koş kafamızı kesecekler', 'Hayır gelmeyin', 'Paranın peşindeler' diye etrafa bağırdı. Adrese sevk edilen Özel Harekat ekipleri, koçbaşı ile dairenin kapısını kırarak, İrfan B.'yi saatler sonra apartman dairesinden çıkardı. Polisler tarafından ambulansa bindirilen İrfan B., ekiplere 'Arkadan gelme önüme geç', 'Bunlar onlar', 'Bırakın beni', 'Zorla evimize girip kapımızı kırdınız' dedi.

İrfan B., polis ekibi ile birlikte tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İrfan B.'nin anne ve babası ise ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne getirildi.