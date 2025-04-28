Olay, 26 Nisan Cumartesi günü saat 09.30 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bir müzikhole giden Z.K., burada M.Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışmadan kısa sürede kavgaya dönüşen olayda elinde döner bıçağı bulunan Z.K., M.Ç.’yi yaraladı. Can havliyle kaçan adamı takip eden Z.K. çevredeki vatandaşlar tarafından durdurularak güçlükle engellendi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, saldırgan Z.K.yi olayda kullandığı döner bıçağıyla birlikte gözaltına aldı. Yaralı M.Ç. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı.

ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM DEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Z.K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine götürüldü. Şüphelinin, alkolün etkisiyle yaşanan tartışma nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Diğer yandan elinde döner bıçağı bulunan saldırganın çevredekiler tarafından ikna edilmeye çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yakalandı.