Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde, yapılan operasyonda 3 kilo 551 gram kubar esrar bulundu. Operasyon sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaşırken. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dalaman ve Köyceğiz’de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 551 gram kubar esrar 113 kök kenevir, 1 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.