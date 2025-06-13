Mezitli'de bulunan Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil, kısa süre sonra hareket etmeye başladı.

Bir süre caddede de ilerleyen otomobili kaldırıma çıktığı esnada taksi durağında oturan taksici Sinan Şenlik fark etti.

Aracın şoförünün olmadığını gören Şenlik, kaldırımdan parka doğru ilerleyen otomobili durdurmak üzere aracın peşinden koştu.

Şenlik, ön yolcu kapısını açarak araca bindi ve otomobili bölgedeki balık pazarına ulaşmadan önce el frenini çekip durdurdu.

Bu anlar ise taksi durağının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Koşarak içine atlayıp el frenini çektim"

Sinan Şenlik, AA muhabirine, sürücüsünün olmadığını fark ettiği otomobili durdurmak için hemen harekete geçtiğini aktardı.

Durakta arkadaşıyla çay içerek müşteri beklediğini dile getiren Şenlik, "Arkadaşım birden 'geliyor' dedi. Ben de arkamı dönüp baktığımda, sürücüsü olmayan bir araç bize doğru geliyordu. Arabanın arkasından yaşlı bir dayı 'durdurun' diye bağırıyordu. Arabanın gittiğini görünce ben de arkasından koşarak içine atlayıp el frenini çektim. Dayı, el frenini çekmeden arabadan inmiş." dedi.

Otomobili kaza yapmadan durdurduğunu belirten Şenlik, şunları söyledi:

"Büyük bir faciayı önledim. Eğer el frenini çekmemiş olsaydım, ileride balık pazarında oturup yemek yiyenlerin üzerine doğru gidiyordu. Oradan geçen kadına da araç çarpacaktı. Kadın telefona dalmıştı. Hava sıcak, insanlarımız dalgın, bundan sonra daha çok dikkat etsinler. Araç düzgün bir şekilde yanımızdan geçti, hiçbir yere çarpmadı. Yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. İnsanlık görevimizi yaptık. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı."

Muhabir: Yakup Sağlam