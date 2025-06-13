Olay, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde yaşandı. Marketteki müşteri kadınlar D.T. ile Ş.K., kasa sırasında tartıştı. D.T.’nin eşi S.T. de olaya dahil olarak diğer kadın müşteri S.K.’yı darbetti. Daha sonra ise araya girmek isteyen market çalışanı kadını ve erkeği de yumruklu saldırıda bulundu. Çalışanların ihbarıyla gelen polis ekipleri tarafından yakalanan S.T., gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan S.T., işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrasında Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli S.T.’nin karşısındakileri yumrukladığı anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.. (DHA)
Markette tartıştığı kişileri darp etti
Eskişehir’deki bir markette 2 kadının kasa sırası tartışmasıyla başlayan kavga esnasında, kadınlardan birinin eşi olan S.T., 2 kadın ve bir erkek müşteriyi darbetti. Kadınların saçını çekerek yumrukladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen S.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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