Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ikinci kattan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Büyükdere Mahallesi Kezbandere Sokak'ta ikinci kattaki evde yaşayan Z.B.Y (41), camdan baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA