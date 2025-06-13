Ortadoğu'da gerginlik devam ederken, X üzerinden yapılan paylaşımlarda İsrail savaş uçaklarının Suudi Arabistan hava sahasını kullandığı iddia ediliyor. İddialar arasında Suudi Arabistan’a ait jetlerin, İsrail uçaklarına Yemen üzerinde refakat ettiği de yer aldı.

Sosyal Medyada Radar Görüntüleri!

İddiaları desteklemek amacıyla sosyal medyada paylaşılan radar görüntüleri ve uçuş rotaları, kamuoyunun dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar, İsrail'e ait olduğu öne sürülen uçakların Suudi hava sahasını geçerek Yemen sınırına yöneldiğini iddia etti.

Gelişmeleri yakından takip edeceğiz....