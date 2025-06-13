Kuşadası’ndaki bir kuyumcuda çalışan Murat Özlü, öğle saatlerinde arkadaşlarına Dağ Mahallesi’ndeki lojmana gideceğini söyledi ve iş yerinden ayrıldı. İşe geri dönmeyen Özlü’nün cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları ise Özlü'nün kaldığı lojmana gitti. Lojmanın kapısını açıp, içeriye giren arkadaşları, Murat Özlü’yü hareketsiz halde yatarken buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özlü’nün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcının incelemesi sonrasında Murat Özlü’nün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Murat Özlü'nün, 22 Haziran 2024 yılında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında oğlu Mehmet Batu Özlü’yü kaybettiği bildirildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)-