Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği son hava saldırısında, İran Silahlı Kuvvetleri’nin en üst kademesinden çok sayıda komutanın hayatını kaybettiği iddia edildi. Resmî makamlarca henüz doğrulanmayan bu bilgiler, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.

Hava Saldırısında Öldüğü Öne Sürülen Üst Düzey İranlı Komutanlar

Saldırıda hayatını kaybettiği öne sürülen isimler şu şekilde sıralanıyor:

Hasan Selami – Devrim Muhafızları Komutanı

Muhammed Hüseyin Bakıri – İran Genelkurmay Başkanı

Esmail Kaani – Kudüs Gücü Komutanı

Amir Ali Hacizade – Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı

Ali Rıza Tengsiri – Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı

Muhammed Rıza Fayyaz Piruz – Devrim Muhafızları Hava Savunma Komutanı

Kioumars Heydari – İran Kara Kuvvetleri Komutanı

Naeem Zadeh – İran Hava Kuvvetleri Komutanı

Amir Şehram İrani – İran Donanma Komutanı

Ali Şemhani – İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Üyesi

Amir Hatemi – İran Savunma Bakanı Danışmanı

Söz konusu iddialar, özellikle sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırırken, İran ve İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Orta Doğu’da Gerilim Yükseliyor

İran’a yönelik bu saldırı ve üst düzey askeri yetkililerin hedef alınmış olabileceği yönündeki haberler, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Bölge uzmanları, bu gelişmenin İran-İsrail hattındaki çatışmaların daha büyük bir bölgesel krize dönüşme potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyor.

Ne Olmuştu?

İsrail, son dönemde İran’la artan gerilimin ardından sınır ötesi operasyonlarını yoğunlaştırmıştı. Özellikle nükleer tesisler ve askeri altyapılara yönelik tehditlerin artmasıyla birlikte bölgede tansiyon yükselmiş, iki ülke arasında zaman zaman siber saldırılar ve vekil güçler üzerinden yürütülen çatışmalar dikkat çekmişti.

İddialara göre, İsrail’e ait savaş uçakları ya da insansız hava araçları (İHA), İran topraklarında belirlenen bazı askeri noktaları hedef aldı. Hedef alınan bölgelerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Genelkurmay’a ait stratejik tesisler olduğu öne sürülüyor. Saldırının hemen ardından İran hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, ancak çok sayıda can kaybının yaşandığı ifade ediliyor.

İsrail ve İran makamları henüz saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, bölgedeki gelişmelerin dünya kamuoyunda yakından takip edildiği bildiriliyor.