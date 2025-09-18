OM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlardan alınan senetler karşılığında toplam 9 milyon 862 bin 400 TL tutarında para tahsil edildiği belirlendi.

1958 doğumlu A.B. isimli şahıs, adresinde yapılan aramada yakalandı. Evde çok sayıda senet, alacak-verecek notları, 2 adet çek fotokopisi ve muhtelif miktarlarda döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B., “tefecilik” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozmaya yönelik faaliyetlere karşı kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı.