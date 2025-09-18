Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, ATV ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ATV, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada ATV’deki Kasım Kaya ile oğulları Azat ve Tevfik yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kasım Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaya’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA