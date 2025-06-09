Elini kıyma makinesine kaptırdı
Elini kıyma makinesine kaptırdı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın 3'üncü gününde Antalya'da kaza yaşandığını belirtti, Yerlikaya, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halinde olan otomobilin girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istediğini, hatalı dönüş ihlalinin yanında hız ihlali de olması üzerine kaza yaşandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, kaza sonucunda motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu A.N.B.'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti. Yerlikaya, otomobilde ve motosiklette bunulan 4 kişi yaralandığını vurguladı.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Ali Yerlikaya trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Zehra Önen