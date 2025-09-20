Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Caddesi'nde seyir halinde olan Mehmet Ç. (51) yönetimindeki 16 BHZ 537 plakalı hafif ticari araç, Akhmad K.'nin (60) kullandığı 16 BTR 732 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde bulunan Shatarat K. (60) ile Eldar M.(31) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA