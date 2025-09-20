Her yıl Eylül ayında 100’den fazla ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup - ICC) etkinliği, bu yıl da Türkiye’nin farklı noktalarında düzenlendi. Türkiye koordinatörlüğünü Deniz Temiz Derneği / TURMEPA’nın üstlendiği etkinlik; İstanbul, Antalya, İzmir, Fethiye ve Samsun’da aynı anda gerçekleştirildi.

Moda Sahili’nde 330 kilo atık toplandı

Etkinliğin İstanbul ayağı Moda Sahili’nde yapıldı. TURMEPA’nın öncülüğünde farklı yaş ve meslek gruplarından yaklaşık 400 gönüllü kıyı temizliği için bir araya geldi.

Sadece bir saatlik çalışmada:

330 kilogram atık toplandı.

Atıkların çoğunu plastik şişeler, kapaklar, gıda ambalajları, pipetler, poşetler ve metal içecek kapakları oluşturdu.

Toplanan tüm atıklar geri dönüşüme kazandırıldı.

“23 yıldır Türkiye koordinatörüyüz”

TURMEPA Çevre ve Sürdürülebilirlik Projeleri Müdürü Çağıl Toparlak Alkan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“TURMEPA olarak 23 yıldır ICC’nin Türkiye koordinatörüyüz. Katılımcılarımız ve gönüllülerimizle sahillerimizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Bu yıl da İstanbul’un yanı sıra Fethiye, Antalya, İzmir ve Samsun’da eş zamanlı temizlik yapıyoruz. Toplanan atık verilerini uluslararası platformda paylaşarak Türkiye’nin yıllık atık analizine katkı sağlıyoruz. Nicelerine diyoruz, kıyılarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Küresel kıyı temizliği hareketi

Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği, dünya genelinde çevre bilincini artırmayı ve deniz ekosistemlerini korumayı amaçlıyor. 100’den fazla ülkede milyonlarca gönüllü her yıl aynı gün sahilleri temizleyerek atıkların azaltılması için farkındalık oluşturuyor.