Olay, sabah saatlerinde Gazi Caddesi’nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine gelen çarşaflı 3 kadın, kuyumcunun vitrini dizdiği sırada dikkatini dağıttı. Bu sırada kutuda bulunan yaklaşık 2,5 kilo altını alarak hızla kayıplara karıştı.

Durumun fark edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Polis 2 Saatte Yakalandı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, olayı doğrulayarak, “Çarşaflı kadınların dikkat dağıtması sonucu yaklaşık 2,5 kilo altın çalındı. Emniyetimiz hızlıca harekete geçti. ‘Antalya Grubu’ olarak bilinen 6 kişilik organize hırsızlık çetesi, olayın üzerinden yalnızca 2 saat sonra şehrin çıkış noktalarında yapılan operasyonlarla yakalandı. Çalınan ürünlerin bulunması için çalışmalar sürüyor” dedi.

Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Altın hırsızlığı anı, kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli kadınların kuyumcunun dikkatini dağıttığı ve ardından altınları alıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekiplerinin çalınan altınlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.