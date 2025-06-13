Yaz aylarının gelmesiyle beraber Türkiye'de kene paniği başladı. Son günlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinin farklı bölgelerinde görülen bazı böceklerin keneye benzetilmesi, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar sonrası Etimesgut Belediyesi’nden kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama geldi.

Kene değil, Çam biti!

Belediye tarafından yapılan açıklamada, keneye benzeyen bu böceklerin, Çam ağacında yaşayan ve zararsız bir tür olan "Çam Biti" böceği olduğu ifade edildi. Ayrıca, Çam Bitlerinin insan sağlığına herhangi bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, Etimesgut Belediyesi, ilçede haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğini de belirtti. Özellikle yaz aylarında artış gösteren böcek popülasyonuna karşı ekiplerin sahada aktif görev yaptığı ifade edildi.

Yanlış bilgilere itibar etmeyin!

Son olarak belediye tarafından yapılan açıklamada; “Değerli hemşehrilerimizden ricamız, yanlış bilgilere itibar etmemeniz ve çevrenizi de doğru şekilde bilgilendirmenizdir.” denildi

Etimesgut Belediyesi, halk sağlığına yönelik önlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü ve gerek görüldüğü takdirde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştıracak.