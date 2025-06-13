Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Aşağı Çarşı Meydanı’nda yaşandı. Silvan Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş'i, kimliği belirsiz kişi, silahlı saldırıda yaraladı. Ateş kanlar içerisinde kaldı, şüpheli ise kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Başına mermi isabet eden Ateş, ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hayati tehlikesi devam eden Ateş, buradan da Diyarbakır'a sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)-