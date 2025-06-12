Yıllardır metro hattının eksikliğinden şikayet eden Mamaklılar için beklenen adım atılıyor. Ankara'nın birçok bölgesine ulaşım kolaylığı sağlayan metro hattının, bugüne kadar Mamak’a ulaşmaması büyük tepki çekiyordu. Vatandaşların yıllardır dile getirdiği bu haklı talep, sonunda karşılık buldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mamaklılar için önemli olan Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı projesini hayata geçiriyor. Projenin temel atma töreni, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 10.30'da, Akşemsettin Mahallesi, Sultan Fatih Caddesi’nde gerçekleştirilecek.

13 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek bu temel atma törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda davetli katılacak. Törende konuşma yapması beklenen Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin X üzerinden yaptığı paylaşımda, projenin ilçe için taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; "Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Temel Atma Töreni, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşiyor. Bu proje, ilçemize değer katacak ve ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacak."

Yeni raylı sistem hattı, Ankara’nın doğu yakasındaki ulaşım sorunlarına kalıcı bir çözüm getirmeyi hedeflerken, özellikle işe gidiş geliş saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak olan bu proje, Mamak’ta yaşam kalitesini yükselteceği ön görülüyor.