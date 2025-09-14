A Milli Basketbol Takımı, büyük final heyecanında Türkiye’yi bir kez daha tek yürek yapıyor. Almanya ile oynanacak olan kritik final mücadelesi, bugün saat 21.00’de başlayacak ve sporseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Ankara’nın Mamak ilçesinde kurulan dev ekranda basketbol tutkunları, A Milli Takımın zafer hedefleyen performansını toplu olarak izleme fırsatı bulacak. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında Türk bayraklarıyla stadyum havası yaratacak, milli takıma coşkulu destek verecek. Final mücadelesi, yalnızca sahada oynanan oyunu değil, aynı zamanda Türkiye genelinde basketbol heyecanını da doruğa taşıyacak.

Mamak Belediyesi X hesabından yaptığı paylaşımla Mamaklıları 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi'ne davet etti.

Mamak’ta milli heyecan var!



🇹🇷 Türkiye – Almanya maçını dev ekranda 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde hep birlikte izliyoruz.

📅 14 Eylül 2025

⏰ Saat 21.00

📍 Ege Mah. 744. Sk. No:1, Mamak



Sandalyesini kap, gel; milli coşkuyu beraber yaşayalım! 🏀 pic.twitter.com/xSfnYdmgWf — T.C. Mamak Belediyesi (@MamakBelediyesi) September 14, 2025