Bakırköy Sosyete Pazarı’nda bulunan çay ocağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Kartaltepe Mahallesi’ndeki Sosyete Pazarı otoparkında saat 09.30 sıralarında başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda çay ocağı kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında yaşanan panik anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.