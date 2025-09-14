Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ikas Eyüpspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve ligdeki 5’te 5 performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla ilk maçlarına çıktı.

İlk Yarı Golsüz Geçti

Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Galatasaray, topa daha fazla sahip olarak oyun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken, Eyüpspor daha çok kontrataklarla gol aradı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarı Galatasaray Farkı Gösterdi

İkinci yarıya Barış Alper Yılmaz’ın girmesiyle Galatasaray hücumda etkisini artırdı. 73. dakikada Mauro Icardi açılış golünü kaydederken, 89. dakikada Yunus Akgün skoru belirledi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 15’e yükselterek ligde 5’te 5 yaptı.

Barış Alper Yılmaz 2 Maç Sonra Sahada

Suudi Arabistan’dan gelen transfer teklifi sonrası bir süredir forma giymeyen Barış Alper Yılmaz, ikas Eyüpspor maçında 57. dakikada Gabriel Sara’nın yerine oyuna dahil oldu. Barış, oyuna girdikten sonra hücumda etkili olurken, 1 asistle takımına katkı sağladı. Sosyal medyada taraftarların desteğini paylaşan Barış, “Siz mutlu, ben mutlu” mesajını paylaştı.

Yunus Akgün Bu Sezon İlk Golünü Attı

Yunus Akgün, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 89. dakikada skoru belirleyen golü kaydederek Metin Oktay’ı da unutmadı. Gol sonrası Metin Oktay selamı veren Yunus, Galatasaray taraftarının beğenisini topladı.

Mauro Icardi Ligde Gol Serisini Sürdürdü

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Eyüpspor karşısında ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. 73. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçiren Icardi, gol sevincini Metin Oktay anısına yaptı.

Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan Galatasaray Formasıyla İlk Kez

Trabzonspor’dan transfer edilen milli kaleci Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla ilk maçını oynadı ve kritik kurtarışlarla takımını güvende tuttu. İngiltere Premier Lig’den transfer edilen İlkay Gündoğan ise saha içindeki liderliği ve yüzde 94 pas isabetiyle dikkat çekti.

Roland Sallai Sağ Bekte Etkili Oldu

Macar oyuncu Roland Sallai, Eyüpspor karşılaşmasında sağ bekte görev alarak hem savunmaya destek verdi hem de dinamik oyunuyla öne çıktı.

16 Maçlık Galibiyet Serisi ve Deplasmanda Yenilmezlik

Galatasaray, Eyüpspor galibiyetiyle ligdeki galibiyet serisini 16 maça çıkarırken, deplasmanda 7 maçtır kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 5 maçta sadece 1 gol yedi ve 4 maçını gol yemeden tamamladı.