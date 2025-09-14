Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği geleneksel uygulamayı bu yıl da sürdürüyor. Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) kurulan “Dayanışma Standı”, Ankara’ya üniversite eğitimi için gelen gençleri karşılıyor.

Öğrencilere Bilgi ve Destek Sağlanıyor

“Üniversite Ankara’da Okunur” sloganıyla faaliyet gösteren stantta, öğrencilere barınmadan ulaşıma, ücretsiz çamaşırhanelerden genç akademilere kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Öğrenciler, stant alanına adım attıklarında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Başkent Hepimizin Yuvası, Hoş Geldiniz” mesajıyla karşılanıyor.

Stant 28 Eylül’e Kadar Açık Kalacak

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar ile BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün’ün katılımıyla açılışı gerçekleştirilen stant, 28 Eylül Pazar gününe kadar hizmet vermeye devam edecek.

Öğrencilere Hediye ve Rehber Kitapçıklar Sunuluyor

Standı ziyaret eden öğrencilere, Ankara’ya dair bilgiler içeren “Üniversite Ankara’da Okunur” kitapçığı, “A’dan Z’ye Ankara Rehberi”, “Ankara’da Gençleri Neler Bekliyor” broşürü ve “Üniversite Ankara’da Okunur” yazılı rozetler hediye ediliyor. Öğrenciler, bu uygulama sayesinde Başkent’te eğitim hayatına dair bilgilere kolayca ulaşabiliyor.