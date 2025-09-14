İstanbul, Fatih'’te müşteri gibi girdiği mağazada, turist olarak gelen Y.B.M.’nin çantasından bin 400 Euro çalan kadın şüpheli A.A.(28) gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

Olay, Fatih, Mimar Kemalettin Mahallesi, Ordu caddesinde bulunan giyim mağazasında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mağazada müşteri olarak bulunan Y.B.M., çantasından hırsızlık yapıldığını fark ederek polise şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Y.B.M.’nin çantasından bin 400 Euro ile 400 lira çalan hırsızın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, alışveriş yapan Y.B.M.’nin yanına yaklaşan şüphelinin, elindeki elbiselerle perdeleme yaparak çantadan paraları çaldığı anlar görülüyor. Polis kimliğini tespit ettiği şüpheli A.A.’yı Fatih’te gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.A.’nın poliste daha önceden 42 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.