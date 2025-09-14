İngiltere’nin başkenti Londra’da, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın çağrısıyla düzenlenen “Unite the Kingdom” (Krallığı Birleştirin) adlı göçmen karşıtı eylem, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Eyleme 110 bin ile 150 bin arasında katılım sağlandığı belirtilirken, protesto sırasında birçok olay yaşandı. Göstericiler, belirlenen yürüyüş güzergahından çıkarak polisle karşı karşıya geldi ve bazı bölgelerde kontrolün kaybedilmesi tehlikesi oluştu.

Karşıt grup “Stand Up To Racism” (Irkçılığa Karşı Durun) alanına yönelmeye çalışan göstericilerle polis arasında gerginlikler yaşandı. Polis, bu sırada protestocuların taş, şişe ve çeşitli yabancı maddelerle saldırısına uğradı. Bazı polis memurları tekme ve yumruklarla hedef alındı, yaşanan çatışmalar sırasında 26 polis yaralandı. Yaralanan polislerden 4’ünün durumu ağır olduğu aktarıldı.

Olaylar kapsamında 25 kişi gözaltına alınırken, Londra Metropolitan Polisi, göstericilerin bazı güvenlik uyarılarını dikkate almadığını ve protestoların belirlenen alanlarda yoğunlaşamadığını açıkladı. Gösteri, İngiltere’de göçmen karşıtı eylemlerin boyutunu ve aşırı sağcı hareketlerin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Polis yetkilileri, güvenliği sağlamak için bölgede yoğun önlemler alırken, yetkililer göstericilere hukuka uygun davranmaları çağrısında bulundu.

İngiltere’deki bu protesto, göçmen politikaları ve aşırı sağ hareketlerin ülke genelindeki etkisi üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.