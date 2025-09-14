KPSS Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu bugün gerçekleştirildi. Saat 10.15’te başlayan sınava, adaylar 10.00’dan sonra binalara alınmadı.

Toplamda 40 bin 637 adayın katıldığı oturumda, işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan sınavda her test için 40 soru soruldu. Adaylar 120 soruyu yanıtlamak için 160 dakikalık süreye sahipti.

Kimlik kartını kaybeden, kimliği olmayan veya kimlik numarası ve fotoğrafı eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim’de ilan edilecek.