Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Zabıta Haftası” kapsamında Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mamak Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışanların haftasını kutladı.

Zabıta personeliyle bir araya gelen Başkan Şahin, onların gece gündüz demeden sahada çalışarak vatandaşların güvenliği, sağlığı ve yaşam kalitesinin korunmasına katkı sunduğunu vurgulayarak: “Mamak için canla başla çalışan zabıtalarımız, vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve yaşam kalitesinin korunması için gece gündüz sahada görev yapıyor. Onların gayreti ve emeği, ilçemizin düzeni açısından çok büyük öneme sahip. Bu vesileyle Zabıta Teşkilatımızın 199. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası’nı kutluyor, tüm zabıta personelimize başarılar diliyorum.” dedi. Ziyaret sırasında Başkan Şahin, zabıta personeline çiçek hediye ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Zabıtaya moral ve destek ziyareti

Zabıta Haftası kapsamında gerçekleştirilen bir diğer ziyaret ise Mamak Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarından geldi. Halkla İlişkiler ekibi, Mamak Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek zabıta personelinin haftasını kutladı. Ziyaret sırasında, Mamak’ın simgelerinden lavantalar hediye edilerek zabıta çalışanlarının emekleri için teşekkür edildi.