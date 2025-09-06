Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye (MXGP of Türkiye) açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’da bu yıl 9’uncusu düzenlenen MXGP Türkiye ve Afyon MotoFest kapılarını açtı. Türkiye’nin 2025 yılındaki en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olan festival, ilk gününden itibaren renkli görüntülere, gösterilere ve müzik performanslarına sahne oldu. MXGP Türkiye'nin açılış seremonisi de Afyonkarahisar protokol üyelerinin ve dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılımlarıyla yapıldı. Yağmur ve rüzgar programın kısa sürede bitmesine neden oldu. Açılışın yapıldığı programda yarışların yarın erken saatlerde başlayacağı belirtildi. (DHA)