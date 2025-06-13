İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatmasının ardından, İran İsrail'i vurdu.

İsrail'de hava saldırı sirenleri çalmaya başladı. Tel Aviv'den ve Kudüs'ten dumanlar yükseliyor.

İkinci dalga saldırı başladı.

İran'ın az 1 savaş uçağının düşürüldüğü iddiasına İsrail'den yalanlama geldi.

İran kaynakları İsrail jetini düşürdüğünü aktardı.

Bununla birlikte İsrailli sağlık görevlileri İran'ın füze saldırısında 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise, “Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu cinayetten sağ kurtulamayacak. İran milleti emin olsun, bu konuda asla taviz verilmeyecek.” ifadelerine yer verdi.

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