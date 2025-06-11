Ankara'nın Çankaya ilçesi sınırlarında yer alan Eymir Gölü çevresinde sokak köpeklerinin, Gölbaşı Belediyesi ekiplerince toplandığına dair görüntüler sosyal medyada gündem olurken, hem toplama işlemi hem de yetki sınırları dışında yapılan bu müdahale kamuoyunda tepki ve soru işaretlerine yol açtı.

Söz konusu görüntülerde, üzerinde “Gölbaşı Belediyesi” yazılı yeleklerle ekiplerin, sokak köpeklerini bulunduğu alandan aldığı görülüyor. Videonun yayılmasıyla birlikte birçok sosyal medya kullanıcısı ve hayvan hakları aktivisti, köpeklerin nereye götürüldüğü ve akıbetlerinin ne olduğu konusunda endişelerini dile getirdi.

Belediye ekiplerinin bu uygulamayı hangi yasal dayanakla gerçekleştirdiği ve hayvanların barınaklara mı yoksa başka bir yere mi götürüldüğü henüz netlik bilinmezken, kamuoyunda oluşan tepkiler sonrası Gölbaşı Belediyesi’nden açıklama bekleniyor.