MKE Ankaragücü SK Başkanı Gazi Ercüment Tekin, Ankaragücü'nün güncel durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, önceliklerinin transfer yasağını kaldırmak olmadığını, asıl odaklarının iç huzuru sağlamak ve futbolcu ile personel maaşlarını ödemek olduğunu belirtti.

Tekin, açıklamasında, “Eğer futbolcularımıza ciddi teklifler gelirse, oturur değerlendiririz. Hocamızın planları arasında Efkan Bekiroğlu da olabilir. Bazı yabancılarımızı satıp, bazılarını kiralayabiliriz” dedi.

Başkan Tekin ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’na 2. Lig’de yabancı oyuncu hakkı verilmesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Kulübün borç durumuna da değinen Tekin, Faruk Koca’nın açıkladığı borcun birebir doğru olduğunu ve şahıslara olan borçlar çıkarıldığında toplam borcun 800 milyon TL civarında olduğunu söyledi.

Maddi kaynak bulma çabaları hakkında da bilgi veren Tekin, “Eylül ayına kadar 400 milyon TL bulamazsak sıkıntı yaşarız. Acil maddi desteğe ihtiyacımız var. MKE’den geçmiş dönem alacaklarımızı istiyoruz ve büyükşehir ile ilçe belediyelerden de destek bekliyoruz” diye konuştu.

Tekin, ayrıca Mustafa Kaplan’ın peşinatını veren Mehmet Yiğiner ve Osman Gazi Kandaş’a teşekkür ettiğini belirtti ve kulübe yeni katılan 400 delegenin olduğunu ifade etti.

“Şartlar ne olursa olsun, bu ligde üst sıralara oynayan takım olacağız” diyen Tekin, kulüp için destek çağrısını sürdürdü.